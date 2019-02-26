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В Энергодаре все школы города закрылись на карантин

Сегодня, 11:32

Карантин в школах Энергодара продлится 14 дней

В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы
В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы. Фото: пресс-служба Запорожской ОГА
В Энергодаре все школы города закрылись на карантин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/337/02e/5c533702eb418.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/337/02e/5c533702eb418.jpg Запорожье Карантин в школах Энергодара продлится 14 дней

В Запорожской области из-за массового заболевания учеников острыми респираторными вирусными инфекциями был объявлен карантин во всех школах Энергодара.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, занятия во всех школах города были приостановлены на две недели – с 26 февраля по 7 марта.

"В Энергодаре, с целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями среди учащихся учреждений общего среднего образования, распоряжением городского головы управлению образования городского совета поручено приостановить образовательный процесс на период с 26 февраля по 7 марта 2019 года во всех заведениях среднего образования города", - говорится в сообщении.

Кроме того, было решено провести санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в дошкольных учреждениях города. Также было перенесено проведение спортивных, развлекательных и массовых мероприятий, запланированных на этот период.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно, хотя эпидемиологический сезон в самом разгаре. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

Также мы писали, как диагностировать грипп в домашних условиях. Температура, слабость и острая боль в глазах - повод бить тревогу.

Напомним, в этом году для украинцев доступны две вакцины против гриппа: "Ваксигрип Тетра" и "Джис Флю". Вакцину можно приобрести в аптеке за свой счет, поскольку иммунизация от гриппа не входит в календарь прививок.

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Тег ОРВИ, карантин, запорожская область, энергодар

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