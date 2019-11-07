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В ГБР разоблачили схему поставок российским военным из Украины

7 ноября, 15:40

Бизнесмены сговорились с таможенниками и пытались продать товары для ВМФ России

/ Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований в Мелитополе, Запорожской области, разоблачили схему вывоза продукции двойного назначения для Военно-морского флота Российской Федерации украинскими предприятиями при участии сотрудников Государственной таможенной службы Украины.

По предварительной информации, бывшие сотрудники одного из предприятий, которое производило и экспортировало продукцию в Россию, наладили схему поставок продукции и создали ряд фирм-"прокладок" на территории Украины и РФ, сообщили в пресс-службе ГБР.

Предприниматели вступили в сговор с таможенниками и планировали вывезти произведенное оборудование под видом товаров гражданского назначения, без надлежащего таможенного оформления и контроля.

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Был проведен ряд обысков в помещениях таможни, в производственных помещениях и офисах, а также по месту жителя предпринимателей. Было изъято подготовленное для экспорта оборудование и техническая документация.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

После проведения следственных действий на борту судна было установлено, что конкретные члены экипажа не нарушали норм Морского права и законы Украины, соответственно основания для их удерживания не было. В итоге экипаж задержанного Украиной танкера отправился домой.

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Россия поставки расследование флот ВМФ РФ ГБР

Источник: Сегодня

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