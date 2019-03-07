В исторической части Мелитополя начали строить парковку

Рабочие уже завезли технику на строительную площадку

В исторической части Мелитополя начали строить парковку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0e8/3b4/5c80e83b42493.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0e8/3b4/5c80e83b42493.jpg 2019-03-07T11:51:11+02:00 Запорожье Рабочие уже завезли технику на строительную площадку

В Мелитополе на месте бывшего исторического памятника началось строительство автомобильной парковки в рамках проекта "Трех кварталов".

На днях рабочие завезли технику на площадь перед зданием бывшего дома культуры "Октябрь", где планируют возвести паркинг вместимостью до 100 автомобилей, передает РИА "Мелитополь".

Подрядчик уже начал подготовительные работы. В частности, были демонтированы старые бордюры и плитка. Стоит отметить, что все работы начались после того, как здание лишили статуса культурного памятника. Владелец бывшего ДК поддержал этот проект.







Напомним, ранее в рамках данного проекта на месте бывшего птичьего рынка также была построена автомобильная стоянка. По словам специалистов, это поможет разгрузить дороги от автомобилей в нижней части Мелитополя.

Ранее сообщалось, что, согласно новым государственным строительным нормам, зарядки для электромобилей станут обязательными на парковках Украины. Такими устройствами оборудуют не менее 5% мест для авто.

Кроме того, новые строительные нормы запрещают проектировать автостоянки на тротуарах. Прописан также запрет на размещение паркингов на территории жилых комплексов. Альтернативой могут стать подземные гаражи или открытые площадки за 300-500 м от дома.

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