В Кирилловке 50-метровая карусель стала ловушкой для отдыхающих

Освобождать заложников аттракциона позвали спасателей из Мелитополя

В курортной Кирилловке на побережье Азовского моря отдыхающие застряли на 50-метровой карусели – туристы зависли на высоте 20 метров от земли, и провели там около часа.

Инцидент произошел в вечернее время, а освобождать "пленников" позвали спасателей из Мелитополя.

При этом, работникам аттракциона удалось справиться с поломкой собственными силами еще до приезда бригады ГСЧС. Когда людей спустили на землю, их встретили аплодисментами.

Напомним, недавно в Бердянске женщина проплыла на надувном матрасе больше 10 километров в открытом море. Отдыхающей пришлось совершить экстремальное путешествие не по своей воле – ветром ее унесло далеко от берега.

Как сообщалось, в Бердянске отдыхающий, плавая в море, наткнулся на утопленника. Также мы писали о похожем случае на озере в Ивано-Франковске, где купальщик, выходя из выходя из воды, случайно наткнулся на тело утонувшей женщины.

Кроме того в Кирилловке Запорожской области на побережье Азовского моря утонул отец четырех детей. Мужчина пытался вытащить детей из моря во время шторма.

Добавим, что с начала текущего года в Украине в водоемах утонули более 600 человек.

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