В Кирилловке гидроцикл врезался в "банан" с людьми – есть пострадавшие

Вечером 1 августа водный мотоцикл не разминулся с надувным аттракционом

Катание на "банане" едва не закончилось трагедией для отдыхающих. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области, где ранее 17-летний парень перевернулся на квадроцикле, произошло еще одно ДТП, но уже на воде. Гидроцикл протаранил "банан", на котором катались отдыхающие.

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Об этом сообщает "Риа Мелитополь".

Что известно об инциденте?

По словам очевидцев, ДТП случилось на пляже 1 августа около 18:00. По предварительной информации, пострадали люди.

Пока полицейские не прокомментировали этот инцидент, все детали выясняются.

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