В Кирилловке маленький мальчик на пляже пил пиво (видео)

Во время отдыха на пляже мальчик утолял жажду пивом возле родителей. В полиции отреагировали

На фото справа - мальчик пьет пиво, скриншот из видео. Фото: коллаж "Сегодня"

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на пляже маленький мальчик пил из бутылки пиво, пока родители разговаривали.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Perepichka News.

На кадрах ролика видно, что пока взрослые что-то обсуждали, ребенок примерно 3-5 лет успел сделать несколько глотков из стеклянной пивной бутылки. Затем его отец все же повернулся к ребенку и спокойно забрал у него бутылку с алкоголем.

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В полиции отреагировали

Данную информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях, передает Verge.

Сотрудники ювенальной превенции по данному факту проводят проверку и устанавливают все детали этого события.

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