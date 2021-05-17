В Кирилловке мужчина расстрелял двоих человек: что стало причиной

В курортном городе Запорожской области злоумышленник устроил стрельбу из ружья, после чего скрылся – все подробности происшествия

В Кирилловке Запорожской области произошла стрельба. В результате двое мужчин получили ранения, а стрелок скрылся с места преступления.

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Как сообщили в пресс-службе департамента уголовного розыска, две компании выпивших людей из-за внезапно возникшего конфликта устроили драку. После ее завершения злоумышленник вернулся к противникам уже с ружьем и совершил несколько выстрелов, которыми ранил 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья.

У пострадавших огнестрельные ранения брюшной полости, груди и головы. Сейчас за жизни обоих мужчин борются врачи.

Подозреваемого задержали при попытке поспешного выезда из населенного пункта. Им оказался 34-летний житель Днепра. Сейчас проводятся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.

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Также напомним, на Прикарпатье произошла стрельба, ранены два человека.