Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Кирилловке пьяный отдыхающий напал на полицейского

31 июля 2021 16:58

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Мужчину задержали за мелкое хулиганство, но в отделении полиции он не успокоился

Преступление в Кирилловке. Коллаж "Сегодня"

Преступление в Кирилловке. Коллаж "Сегодня"

В Кирилловке Запорожской области задержали жителя Полтавской области, который неадекватно себя вел на базе отдыха, а после задержания и вовсе напал на полицейского.

Реклама

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

В пятницу вечером в полицию обратился директор одной из баз отдыха на косе Пересыпь и сообщил, что на базе один из отдыхающих находится в неадекватном состоянии, цепляется к гражданам и провоцирует драку. Правонарушитель 1994 года рождения и ранее привлекался к ответственности за корыстные преступления. По данным медиков, мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На замечания прибывших полицейских мужчина не реагировал, находился в возбужденном состоянии и задирался к отдыхающим. Поэтому полиции пришлось надеть на дебошира наручники и повезти в отделение.

Нападение на полицейского

Находясь в отделении, при составлении административного протокола задержанный нанес сотруднику отдела реагирования патрульной полиции телесные повреждения – удары ногой по туловищу. На место происшествия для пострадавшего полицейского была вызвана скорая, а затем сержант самостоятельно обратился в больницу в Мелитополе, где ему была оказана медицинская помощь.

В тренде
Страшный ливень затопил Черновцы: падали деревья и остановки (фото, видео)
Последствия непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Нарушитель задержан, открыто уголовное производство по факту нападения на полицейского. Буйному отдыхающему грозит до 5 лет лишения свободы.

Реклама

Читайте другие новости по теме:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медуз
Процесс идет уже 40 лет – откуда в Кирилловке взялись полчища медузЗапорожье
В воду зайти невозможно. В Кирилловке сняли огромное полчище медуз у берега – видео
В воду зайти невозможно. В Кирилловке сняли огромное полчище медуз у берега – видеоЗапорожье
Дешевой еды хватает. Сколько стоит обед в Кирилловке – видео
Дешевой еды хватает. Сколько стоит обед в Кирилловке – видеоЗапорожье
Медузы исчезли? В Кирилловке показали чистое море – фото и видео
Медузы исчезли? В Кирилловке показали чистое море – фото и видеоЗапорожье
Поезд
Поезд "Интерсити+" Киев – Запорожье задерживается на три часа: что произошлоУкраина
Вывозят почти два прицепа ежедневно. Как на пляже в Кирилловке убирают медуз – фото и видео
Вывозят почти два прицепа ежедневно. Как на пляже в Кирилловке убирают медуз – фото и видеоЗапорожье

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять