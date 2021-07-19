В Кирилловке устроили "контактный зоопарк". Крокодила и обезьяну вывели на жару (видео)

Мужчина вывел животных в разгар жары. Коллаж "Сегодня"
В курортной Кирилловке Запорожской области мужчина пытался заработать на крокодиле и обезьянке. Животных он выводил на "работу" прямо на пляж, предлагая с ними сфотографироваться.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Компас Одесса".
На записи видно, что мужчина ходит на берегу с крокодилом на поводке, а обезьяна сидит у него на плечах.
"На пляже Кирилловки выгуливали крокодила и обезьянку. На побережье устроили контактный зоопарк. Туристам предлагали сфотографироваться за плату", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее в Скадовске Херсонской области владельцы лошади перекрасили животное в зебру и вывели на пляж в жару. Животное настолько реалистично разрисовали, что некоторые даже усомнились в том, не настоящая ли это зебра.
Кроме того, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа . Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.