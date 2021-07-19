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В Кирилловке устроили "контактный зоопарк". Крокодила и обезьяну вывели на жару (видео)

19 июля 2021 14:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Крокодила водили по краю берега на поводке, а обезьяна сидела на плече

Мужчина вывел животных в разгар жары. Коллаж "Сегодня"

Мужчина вывел животных в разгар жары. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области мужчина пытался заработать на крокодиле и обезьянке. Животных он выводил на "работу" прямо на пляж, предлагая с ними сфотографироваться.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Компас Одесса".

На записи видно, что мужчина ходит на берегу с крокодилом на поводке, а обезьяна сидит у него на плечах.

"На пляже Кирилловки выгуливали крокодила и обезьянку. На побережье устроили контактный зоопарк. Туристам предлагали сфотографироваться за плату", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Скадовске Херсонской области владельцы лошади перекрасили животное в зебру и вывели на пляж в жару. Животное настолько реалистично разрисовали, что некоторые даже усомнились в том, не настоящая ли это зебра.

Кроме того, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа . Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.

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