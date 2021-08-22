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В Кирилловке в море спасли туристов, которые слишком далеко заплыли на надувном матрасе

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
22 августа, 17:14
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Двое харьковчан заплыли на расстояние примерно 1500 м от берега и самостоятельно не смогли вернуться назад
Жители Харькове отдыхали на курорте и не заметили, что уже далеко от берега / Фото: коллаж "Сегодня"
Жители Харькове отдыхали на курорте и не заметили, что уже далеко от берега / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 21 августа, в курортной Кирилловке спасатели спасли двух человек, которые слишком далеко заплыли на надувном матрасе.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины в Запорожской области.

"21 августа в 13:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии на воде, которое произошло в пгт Кирилловка Мелитопольского района", – говорится в сообщении.

Оказалось, что в районе одной из баз отдыха два человека на надувном матрасе заплыли на расстояние примерно 1500 м от берега и самостоятельно не смогли вернуться обратно.

Спасенными оказались двое жителей Харькова – 31-летний мужчина и 29-летняя женщина.

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Не медузами единственными

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В этом году Кирилловка страдает не только от нашествия медуз – отдых портит аномальное количество комаров. За один такой поход к морю вечером можно получить пару десятков укусов.

Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке. Сильно страдают от нашествия насекомых и в Бердянске Запорожской области, и в Геническе Херсонской области.

Местные предприниматели жалуются, что курортный сезон срывается. А местные власти уверяют, что травят комаров. Однако проблема в погодных условиях: мол, дожди смыли яд.

Напомним, что:

  • в курортной Кирилловке Запорожской области после каждого уже даже небольшого шторма, топит Федотову косу. Прогулочная улица превращается в грязное болото.
  • в Кирилловке Запорожской области задержали жителя Полтавской области, который неадекватно себя вел на базе отдыха, а после задержания и вовсе напал на полицейского.
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