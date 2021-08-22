В Кирилловке в море спасли туристов, которые слишком далеко заплыли на надувном матрасе

В субботу, 21 августа, в курортной Кирилловке спасатели спасли двух человек, которые слишком далеко заплыли на надувном матрасе.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Запорожской области.
"21 августа в 13:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о происшествии на воде, которое произошло в пгт Кирилловка Мелитопольского района", – говорится в сообщении.
Оказалось, что в районе одной из баз отдыха два человека на надувном матрасе заплыли на расстояние примерно 1500 м от берега и самостоятельно не смогли вернуться обратно.
Спасенными оказались двое жителей Харькова – 31-летний мужчина и 29-летняя женщина.
Не медузами единственными
В этом году Кирилловка страдает не только от нашествия медуз – отдых портит аномальное количество комаров. За один такой поход к морю вечером можно получить пару десятков укусов.
Проблема с аномальным количеством комаров не только в Кирилловке. Сильно страдают от нашествия насекомых и в Бердянске Запорожской области, и в Геническе Херсонской области.
Местные предприниматели жалуются, что курортный сезон срывается. А местные власти уверяют, что травят комаров. Однако проблема в погодных условиях: мол, дожди смыли яд.
Напомним, что:
- в курортной Кирилловке Запорожской области после каждого уже даже небольшого шторма, топит Федотову косу. Прогулочная улица превращается в грязное болото.
- в Кирилловке Запорожской области задержали жителя Полтавской области, который неадекватно себя вел на базе отдыха, а после задержания и вовсе напал на полицейского.