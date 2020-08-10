В Кирилловке внезапно пропали медузы: появилось видео с пляжей

В курортном поселке Кирилловка в Запорожской области, где в этом году отдыхающие жаловались на нашествие медуз в море, внезапно пропала эта живность. На Youtube-канале Креативный Мах опубликовали подтверждающее видео.

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Автор ролика побывал на пляжах косы Пересыпь, в районе баз отдыха "Буревестник" и "Жемчужина Таврии". Там большие медузы и морские блохи, которые доставали отдыхающих в течение длительного времени, уже исчезли. На видео было видно только несколько медуз, которых мертвыми выбросило на берег.

Отметим, что вода в Азовском море сейчас теплая – 24 градуса.

Напомним, ранее мы сообщали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег. Местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.

Кроме того, недавно директор Приазовского национального природного парка Дмитрий Воловик рассказал, почему в Азовском море появилось множество медуз и когда они исчезнут. По его словам, это связано с засухой.

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