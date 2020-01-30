Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

В Кирилловке шторм разрушил базы отдыха и едва не унес в море домики (видео)

30 января, 16:02

Ветер вырывал с корнем деревья

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В курортной Кирилловке в Запорожской области бушевал шторм – непогода натворила в поселке много беды. Видео последствий опубликовал местный блогер.

В частности, стихия обрушилась на прибрежную полосу на Федотовой косе. Тут волны разрушили навесы и чуть не унесли в море домики базы отдыха – они остались целы только благодаря опорам, на которых были установлены. Кроме того, сильный ветер вырывал с корнем деревья.

Реклама

Сейчас же на Федотовой косе ведутся работы по укреплению берега.

В тренде
Россия последовательно создавала на Донбассе новое "Приднестровье": дипломат о планах Кремля

Ранее мы писали, что из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 397 населенных пунктов в восьми регионах. Больше всего беды стихия натворила в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Также новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет чрезвычайно теплым. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео шторм непогода Запорожская область кирилловка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
В Запорожье грузчика магазина ударили ножом в сердце за кусок сыра
В Запорожье грузчика магазина ударили ножом в сердце за кусок сыраЗапорожье
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина
Шторм в Азовском море вынес на берег горсть старинных монет
Шторм в Азовском море вынес на берег горсть старинных монетЗапорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...