В Кирилловке шторм разрушил базы отдыха и едва не унес в море домики (видео)

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В курортной Кирилловке в Запорожской области бушевал шторм – непогода натворила в поселке много беды. Видео последствий опубликовал местный блогер.

В частности, стихия обрушилась на прибрежную полосу на Федотовой косе. Тут волны разрушили навесы и чуть не унесли в море домики базы отдыха – они остались целы только благодаря опорам, на которых были установлены. Кроме того, сильный ветер вырывал с корнем деревья.

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Сейчас же на Федотовой косе ведутся работы по укреплению берега.

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Ранее мы писали, что из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 397 населенных пунктов в восьми регионах. Больше всего беды стихия натворила в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Также новости "Сегодня" сообщали, что последний зимний месяц – февраль – будет чрезвычайно теплым. Более того, как прогнозируют синоптики, Украину посреди зимы зальют дожди, а температура воздуха днем временами будет подниматься выше 10 градусов тепла.

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