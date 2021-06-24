В Кирилловке трое детей унесло на матрасе в море. История спасения

Вернуться на берег самостоятельно маленькие отдыхающие не могли, их отнесло почти на 500 метров

В Кирилловке Запорожской области детей в возрасте 7, 9 и 14 лет ветром унесло в море на надувном матрасе.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сообщение об инциденте поступило в полицию 24 июня в 8:30.

Не теряя времени правоохранители мгновенно прибыли на место вызова и догнали на катере матрас, когда он уже находился на расстоянии почти 500 метров от берега. Полицейские спасли маленьких отдыхающих с водной ловушки и доставили на берег невредимыми.

Трое братьев с полицейским, который их спас. Фото: ГУНП

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Чтобы в дальнейшем исключить такие случаи, полицейские провели с родителями профилактическую беседу и подчеркнули необходимость разъяснять детям правила поведения на воде.

"Уважаемые жители Запорожской области, работники полиции в очередной раз обращаются к вам с просьбой быть ответственными во время отдыха на воде и не позволять детям плавать на матрасе без присмотра взрослых. При необходимости, не теряйте времени и звоните в полицию по телефону "102"", – подытожили в полиции.

Ранее мы сообщали, что в курортной Кирилловке двух женщин на надувном матрасе унесло в открытое море.

Также напомним, как спастись, если унесло в море на надувном матрасе.

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