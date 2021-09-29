В Кривом Роге завершается ремонт на стадионе "Спартак" (фото)

Ремонтные работы вышли на финишную прямую

Стадиону "Спартак" подарили новую жизнь. Фото: Днепропетровская ОГА

В Кривом Роге завершается реконструкция стадиона "Спартак" на 7 тысяч болельщиков. Спортивную арену масштабно обновляют впервые за десятки лет, работы проходят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

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"Хотим привлекать как можно больше жителей Днепропетровщины к здоровому образу жизни. Популяризировать спорт и делать его доступным. В Кривом Роге воплощаем спортивные проекты. В частности, дарим новую жизнь стадиону "Спартак", – рассказал первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

Фото: Днепропетровская ОГА

Что сделали

На стадионе уже получили новое профессиональное покрытие футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона. Большое футбольное поле застелили рулонным "живым" газоном, а на легкоатлетических дорожках и площадке для кроссфита уложили резиновое покрытие. Установлены электронное табло и мощные прожекторы.

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"Стадион почти готов. Завершаем внутреннюю отделку новой трибуны. Там будут раздевалки для команд, общественная уборная, медпункт, тренерские", – рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Чумаченко.

Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что одно из направлений программы "Большая стройка" — развитие социальной инфраструктуры (стадионов, школ, детских садов, больниц и так далее).

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Что еще делают в рамках "Большой стройки":