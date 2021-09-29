Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Запорожья

В Кривом Роге завершается ремонт на стадионе "Спартак" (фото)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 сентября, 11:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ремонтные работы вышли на финишную прямую
Стадиону "Спартак" подарили новую жизнь. Фото: Днепропетровская ОГА
Стадиону "Спартак" подарили новую жизнь. Фото: Днепропетровская ОГА

В Кривом Роге завершается реконструкция стадиона "Спартак" на 7 тысяч болельщиков. Спортивную арену масштабно обновляют впервые за десятки лет, работы проходят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Реклама

"Хотим привлекать как можно больше жителей Днепропетровщины к здоровому образу жизни. Популяризировать спорт и делать его доступным. В Кривом Роге воплощаем спортивные проекты. В частности, дарим новую жизнь стадиону "Спартак", – рассказал первый заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Владимир Орлов.

Фото: Днепропетровская ОГА
Фото: Днепропетровская ОГА

Что сделали

На стадионе уже получили новое профессиональное покрытие футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона. Большое футбольное поле застелили рулонным "живым" газоном, а на легкоатлетических дорожках и площадке для кроссфита уложили резиновое покрытие. Установлены электронное табло и мощные прожекторы.

Реклама

"Стадион почти готов. Завершаем внутреннюю отделку новой трибуны. Там будут раздевалки для команд, общественная уборная, медпункт, тренерские", – рассказал представитель подрядной организации Дмитрий Чумаченко.

Фото: Днепропетровская ОГА
Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что одно из направлений программы "Большая стройка" — развитие социальной инфраструктуры (стадионов, школ, детских садов, больниц и так далее).

Реклама

Что еще делают в рамках "Большой стройки":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

49 063

заболело за неделю в Украине

+33%

Вакцинация
По состоянию на 28 сентября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 565 270
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 926 717
Всего введенных доз 12 491 987
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Есть ли польза в зеленке?
Спроси у доктора

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Что подарить учителю
5 топовых и в то же время бюджетных идей
Интересует
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Maruv для российского Playboy
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять