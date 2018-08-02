В курортном Бердянске средь бела дня ограбили женщину

На побережье Азовского моря в курортном городе Бердянск Запорожской области средь бела дня ограбили женщину – злоумышленник сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"Неизвестный мужчина в подъезде дома в городе Бердянск сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком", – говорится в сообщении.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Харьковской области, который полгода назад вышел из тюрьмы.

Было открыто уголовное производство по статье "грабеж", которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее в другом курортном городе – Кирилловке, копы задержали группу мужчин, которые по вечерам нападали на отдыхающих, избивали их и забирали все ценные вещи.

Также мы писали, что не так давно в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

Также стоит напомнить, что недавно в Днепре пятеро мужчин жестоко избили пьяного подростка.