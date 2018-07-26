В курортном Бердянске столкнулись такси и автобус: опубликованы фото

В ДТП пострадали четверо пассажиров – двое пассажиров из автобуса и двое из легковушки

В курортном городе Бердянск Запорожской области, где ранее две девушки попали под колеса маршрутки, 25 июля, около 16:00 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Богдан и такси Dacia.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека: два пассажира автобуса и столько же из легковушки. Госпитализация пострадавшим не потребовалась, передает "ПроБердянск".

После аварии Dacia уже не могла ехать своим ходом – понадобилась помощь эвакуатора. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля, принадлежащего одной из фирм такси, выехал на встречную полосу движения, где зацепил автобус.









Также сообщается, что таксист управлял автомобилем без водительского удостоверения – ранее он был лишен прав за то, что сидел за рулем в состоянии наркотического опьянения. Был ли водитель "под кайфом" во время столкновения с автобусом, выяснят эксперты.

Напомним, 17 июля в курортном Бердянске на перекрестке дорогу не поделили сразу три автомобиля – ЗАЗ, ВАЗ и маршрутное такси.

Также мы сообщали о том, что 14 июля на 449 километре трассы Киев – Одесса произошло жуткое столкновение грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб десятилетний ребенок и пострадали четверо взрослых.