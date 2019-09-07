В курортном городе в Запорожской области горела электроподстанция: фото и видео

В связи с аварией часть города осталась без света

Скриншот из видео / Фото: Facebook

В Запорожской области в курортном Приморске горела электроподстанция, большая часть города осталась без света. Об этом сообщают свидетели происшествия, которые размещают фото и видео пожара в соцсетях. Также сообщение об инциденте опубликовали на странице Приморской ОТО.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября.

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По словам местных жителей, в приморской РЭС произошел взрыв, после чего электроподстанция загорелась. Предположительно, в объект попала молния.

Также они сообщают, что в результате пожара большая часть города осталась без электроснабжения.

Напомним, ранее в Черкасской области возле села Дубровка вспыхнул масштабный пожар – на территории в 12 гектаров занялись торфяники. На борьбу с возгоранием были направлены несколько десятков бойцов ГСЧС и 15 единиц специальной техники.

Кроме этого, в Киеве в ТЦ "Квадрат" на Борщаговке загорелось подвальное помещение, вследствие чего по зданию распространился дым. Это привело к панике среди работников торгового центра и посетителей.

Также мы писали, что в Сумской области в ночь на 7 сентября вспыхнул пожар на газовой скважине, на борьбу с которым были направлены 53 спасателя и 14 единиц техники. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Огнем была уничтожена одна единица техники. В 7:00 после проведения пенной атаки факельное горение ликвидировано.

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