В курортном городе в Запорожской области произошло смертельное ДТП

ДТП произошло на перекрестке улиц Мелитопольское шоссе и Фестивальной

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области в городе Бердянск водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода. Она скончалась в больнице на следующий день после инцидента. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По информации ведомства, ДТП произошло на перекрестке улиц Мелитопольское шоссе и Фестивальной. Водитель автомобиля ВАЗ с прицепом 1980 года рождения совершил наезд на женщину 1948 года, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Пострадавшую доставили в больницу, где 29 августа она погибла от полученных травм.

По данному факту проводится расследование уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП : протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии , которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

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