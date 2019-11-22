В курортной Кирилловке из-за шторма затопило десятки баз отдыха: фото

В курортной Кирилловке в Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в регионе.

Непогода в курортном поселке до сих пор не стихает. Порывы ветра привели к повышению уровня воды на Федотовой косе – местами она поднялась до метра. Базы отдыха сейчас не работают.

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Кроме того, отрезанным от суши все еще остается остров Бирючий – песчаная дорога покрыта водой.

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Напомним. вОдессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. Волны Черного моря достигали нескольких метров.

Мы уже сообщали, из-за непогоды в Украине 21 ноября пострадали южные регионы- ветервалил конструкции, а пляжи практически уходили под воду. Новости "Сегодня" показали фото и видео последствий.

Также мы писали, что зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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