В курортной Кирилловке снова увидели ядовитых медуз: опубликованы фото

В Азовском море на побережье курортной Кирилловки отдыхающие снова заметили огромных медуз. Снимки с ядовитыми морскими обитателями местные жители выкладывают в социальных сетях.

По их словам, в этом году в Азовском море медуз гораздо больше обычного. И если ранее курортники замечали в воде безобидную Аурелию, то теперь у побережья появилась еще одна разновидность – Корнерот.

Это довольно крупная медуза с диаметром полусферического тела около 90 см, "каемка" которого опоясана фиолетовой или розовой "лентой", а на кружевах лопастей расположены ядовитые стрекательные клетки.





При соприкосновении с такой медузой можно получить сильный ожог, чреватый покраснением кожи и появлением мелких волдырей. Как правило, симптомы проходят уже через день-полтора, однако специалисты советуют не прикасаться к ядовитым существам и просто держаться от них подальше.

Напомним, ранее мы писали о нашествии медуз на берега оккупированного Крыма. Пользователи соцсетей опубликовали фото, на которых видно – поверхность акватории мыса Тарханкут покрыто множеством белых медуз, а вода напоминает молочный кисель.

Также мы писали о том, как жительница австралийского штата Квинсленд рассказала о нашествии медуз на пляже. Сначала она подумала, что вода окрасилась в странный цвет, однако подошла поближе и увидела сотни выброшенных морских обитателей.