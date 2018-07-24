В курортной Кирилловке снова увидели ядовитых медуз: опубликованы фото

Вчера, 14:27

Фото медуз больших размеров жители выложили в социальных сетях

Фото: Facebook/Любовь Грибовская
Фото: Facebook/Любовь Грибовская

В Азовском море на побережье курортной Кирилловки отдыхающие снова заметили огромных медуз. Снимки с ядовитыми морскими обитателями местные жители выкладывают в социальных сетях.

По их словам, в этом году в Азовском море медуз гораздо больше обычного. И если ранее курортники замечали в воде безобидную Аурелию, то теперь у побережья появилась еще одна разновидность – Корнерот.

Это довольно крупная медуза с диаметром полусферического тела около 90 см, "каемка" которого опоясана фиолетовой или розовой "лентой", а на кружевах лопастей расположены ядовитые стрекательные клетки.

При соприкосновении с такой медузой можно получить сильный ожог, чреватый покраснением кожи и появлением мелких волдырей. Как правило, симптомы проходят уже через день-полтора, однако специалисты советуют не прикасаться к ядовитым существам и просто держаться от них подальше.

Напомним, ранее мы писали о нашествии медуз на берега оккупированного Крыма. Пользователи соцсетей опубликовали фото, на которых видно – поверхность акватории мыса Тарханкут покрыто множеством белых медуз, а вода напоминает молочный кисель.

Также мы писали о том, как жительница австралийского штата Квинсленд рассказала о нашествии медуз на пляже. Сначала она подумала, что вода окрасилась в странный цвет, однако подошла поближе и увидела сотни выброшенных морских обитателей.
курорт, медуза, кирилловка

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Источник:

"Сегодня"

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