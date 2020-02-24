В Мелитополе активисты насильно "накормили" начальника образования маргарином (видео)

В Мелитополе Запорожской области активисты пришли к начальнику местного управления образования Игорю Елисееву и насильно "накормили" его маргарином. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале.

По словам общественных деятелей, якобы к ним обратились родители детей, посещающих детские сады города, с жалобами на некачественное масло.

"На руках у людей было заключение экспертов, что так называемое масло содержит не молочные жиры. Проще говоря, малышей кормят маргарином вместо сливочного масла", – говорится в сообщении.

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Депутат в свою очередь отметил, что он к этому не причастен. Однако несколько человек удерживали силой Елисеева, пока другие его "кормили тем самым "маслом".

Как сообщал сайт "Сегодня", Украина нарастила ввоз пальмового масла. Так, в январе-ноябре 2019 года Украина импортировала 199,5 тыс. т пальмового масла общей стоимостью 132,8 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные ГФС.

Как известно, в Украине собираются, по примеру ряда европейских стран, запретить использование пальмового масла в продуктах питания. Верховная Рада уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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