В Мелитополе автокран провалился в асфальт: появились фото и видео

Вчера, 11:24

Колесо автокрана провалилось во время движения

Фото: 0619
Фото: 0619

В Мелитополе 24 июля произошел инцидент с автокраном, который во время движения по улице Строительной провалился под асфальт. Об этом сообщает 0619.

Под асфальт провалилось заднее колесо машины и спасателям пришлось вытягивать ее с помощью специальной техники. Вытащить его из ловушки удалось без проблем, и теперь ликвидируют провал на дороге, неизвестно.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, как полсотни частных домов в Смеле Черкасской области разрушаются из-за грузовиков, которые ездят по разбитой дороге. Трассу капитально не ремонтировали с советских времен, а деньги на это из городского бюджета выделили еще в апреле.

Ранее мы писали о том, что полсотни частных домов в Смеле Черкасской области разрушаются из-за грузовиков, которые ездят по разбитой дороге. Трассу капитально не ремонтировали с советских времен, а деньги на это из городского бюджета выделили еще в апреле.

Напомним, всего до 2022 года на дороги потратят 300 млрд грнОб этом заявил ранее премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, этой суммы хватит, чтобы отремонтировать более 50% дорог.
Мелитополь, запорожская область, автокран

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