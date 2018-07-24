В Мелитополе бизнесмен встретил коммунальщиков стрельбой: появились фото

Вчера, 15:24

Коммунальщики прибыли к предпринимателю выполнять судебное решение

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В городе Мелитополь Запорожской области частный предприниматель устроил стрельбу из-за действий сотрудников коммунального предприятия, которые прибыли выполнять решение суда.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, 23 июля около 11:00 копы получили заявление о хулиганских действиях от сотрудника одного из коммунальных предприятий.

"Работники коммунального предприятия по решению Мелитопольского горсовета проводили демонтаж билборда. Между работниками и владельцем билборда, который мешал проведению работ, возник конфликт. Предприниматель угрожал работникам физической расправой и сделал один выстрел в воздух из охотничьего ружья", – передают копы.

На место выехала группа реагирования, которая изъяла охотничье ружье TARGET у предпринимателя – жителя Мелитопольского района 1971 года рождения. Отмечается, что оружием он владеет на законных основаниях. По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, недавно в Тернополе 24-летний ранее судимый местный житель открыл стрельбу по прохожим, а затем одного из них избил. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился к медикам.

А перед этим в Железном Порту задержали мужчину, который открыл стрельбу на набережной. Инцидент произошел около 3:30 на набережной. По словам продавца одного из магазинов, мужчина подъехал на легковом автомобиле, вышел из него, сделал несколько выстрелов в воздух, сел в машину и уехал. Полицейские оперативно нашли стрелка, который был в состоянии алкогольного опьянения.
стрельба, Мелитополь, коммунальщики, запорожская область

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Источник:

"Сегодня"

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