В Мелитополе целый район остался без электричества из-за непогоды

Налипание мокрого снега и сильный ветер оставили без света часть Мелитополя

В Запорожской области из-за непогоды в некоторых районах Мелитополя возникли перебои с электроснабжением.

Как стало известно, к исчезновению электричества привело налипание мокрого снега на провода, а также резкие порывы ветра, передают "Местные вести".

Практически полностью был обесточен район Красная горка. Специалисты районных электросетей несколько часов ликвидировали неполадки, и пообещали в кратчайшие сроки восстановить подачу электричества.

Напомним, ранее в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объяснил, что крыша нового спортзала обрушилась из-за снегопада.

А в Запорожской области в селе Охримовка, шквальный ветер сорвал крышу со здания школы: "Новую кровлю, которая была в этом году построена над актовым залом школы, сорвало и перекинуло во двор учебного заведения".

Место происшествия обследовала специальная комиссия, которая пришла к выводу, что экзамен погодой не выдержала старая кирпичная кладка верхних рядов актового зала.