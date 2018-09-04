В Мелитополе человека забили до смерти металлической тростью

Утром 3 сентября в городе Мелитополь Запорожской области полицейские получили сообщение от местного жителя о том, что тот обнаружил в квартире труп своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Следственно-оперативная группа по месту происшествия обнаружила труп мужчины 1976 года рождения с признаками насильственной смерти. Копы сумели оперативно выяснить обстоятельства трагедии и установить личность подозреваемого в жестоком убийстве.

Как оказалось, в воскресенье 2 сентября примерно в 22:00 в квартире по улице Садовой во время совместного распития алкогольных напитков между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой хозяин квартиры стал бить собутыльника по голове металлической тростью. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Полицейские сумели задержать подозреваемого, которым оказался ранее судимый местный житель 1962 года рождения. На данный момент ему избирают меру пресечения.

Напомним, 2 сентября в Николаеве было обнаружено тело украинского ученого. На трупе нашли следы насильственной смерти. Позже выяснилось, что погибшего нашли в том же доме, в котором в 2012 году изнасиловали Оксану Макар.

Вскоре появились сообщения о том, что полицейские задержали 25-летнего жителя Николаевского района, подозреваемого в убийстве украинского профессора Николая Шитюка.

Мужчина был задержан полицейскими на остановке общественного транспорта в момент, когда собирался ехать в город. По его словам, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за внезапно возникшей на почве личных взаимоотношений ссоры.