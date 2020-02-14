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В Мелитополе для медведя придумали необычное развлечение (видео)

14 февраля, 04:32

Медведя заставили "поработать" в поисках лакомства

В Запорожской области для медведя из мелитопольского зверинца устроили необычное развлечение – в поисках лакомства хищнику пришлось "разбирать" снеговика.

Питомец зоопарка по кличке Балу доставил посетителям немало удовольствия, расправляясь со снеговой бабой своими мощными лапами, сообщает "Голос Запорожья".

Как оказалось, смотрители, лепившие снеговика, спрятали внутрь любимые медведем яблоки и морковку, и тому пришлось потрудиться, чтобы найти вкусняшки.

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Выглядело шоу довольно забавно, а особенно посетителям понравился момент, когда Балу грациозно положил яблоко на одну лапу, будто оценивая его, и лишь после этого с удовольствием съел.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее мы сообщали о том, как под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром

Ранее мы сообщали, что в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах из-за аномально теплой зимы сумели заснуть только трое питомцев из 32.

Представители парка добавили, что настоящая зима в регионе продержалась только неделю, в начале декабря, и "за это время успели впасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя". Специалисты объяснили, что медведи из реабилитационного центра всю свою жизнь провели в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное.

Стоит добавить, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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