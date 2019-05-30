В Мелитополе должник взял в заложники сотрудницу Нацлотереи и угрожал сжечь

Мужчина приковал к себе наручниками 25-летнюю консультантку











Запорожские правоохранители освободили сотрудницу Национальной лотереи в Мелитополе, которую должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь.

Сегодня, 30 мая, утром в помещение филиала Нацлотереи в Мелитополе ворвался 58-летний местный житель требовал от 25-летней консультантки погасить его долги по кредитам. Девушка отказалась. Тогда мужчина приковал ее наручниками к себе, достал из сумки бутылки с горючей смесью, облил помещение, вынул зажигалку и заблокировал дверь. К счастью, другой сотрудник филиала – 28-летний мужчина, успел нажать тревожную кнопку, передает Depo.Запорожье.

На место прибыли наряды групп быстрого реагирования, следственно-оперативные группы полиции, спасатели, сотрудники СБУ и медики "скорой". Бойцы ГСЧС открыли доступ в помещение, а полицейские освободили заложницу и задержали злоумышленника. Пострадавших нет.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины. С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Кроме того, из помещения Нацлотереи изъято 15 компьютеров и около 700 гривен.

Напомним, во время инцидента со стрельбой в Днепре, который произошел в ночь на 17 февраля, агрессивный мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста, а потом захватил заложницу и угрожал "перестрелять всех", кто к нему приблизится.

В прошлом году полиция Киева, задержавшая подозреваемого в грабеже, который забаррикадировался в квартире и взял свою мать в заложники.

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