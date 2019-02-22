В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль

К приезду спасателей от ВАЗа осталась только груда металла

В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль. Фото: РИА Мелитополь

В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/021/5a5/5c70215a5cd4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/021/5a5/5c70215a5cd4b.jpg 2019-02-22T18:28:23+02:00 Запорожье К приезду спасателей от ВАЗа осталась только груда металла

В Мелитополе дотла сгорел припаркованный возле двора автомобиль. Возгорание произошло днем 22 февраля на улице Сопина.

По неизвестным пока причинам загорелся ВАЗ, от которого до приезда спасателей осталась только груда металла, сообщает "РИА Мелитополь".

Очевидцы вызвали пожарных, едва вспыхнул огонь, однако те уже не успели спасти автомобиль. Бойцы ГСЧС отметили, что бензобак в машине чудом не взорвался. Причина возгорания пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.