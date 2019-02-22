Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль

Сегодня, 18:28

К приезду спасателей от ВАЗа осталась только груда металла

В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль
В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль. Фото: РИА Мелитополь
В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/021/5a5/5c70215a5cd4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/021/5a5/5c70215a5cd4b.jpg Запорожье К приезду спасателей от ВАЗа осталась только груда металла

В Мелитополе дотла сгорел припаркованный возле двора автомобиль. Возгорание произошло днем 22 февраля на улице Сопина.

По неизвестным пока причинам загорелся ВАЗ, от которого до приезда спасателей осталась только груда металла, сообщает "РИА Мелитополь".

Очевидцы вызвали пожарных, едва вспыхнул огонь, однако те уже не успели спасти автомобиль. Бойцы ГСЧС отметили, что бензобак в машине чудом не взорвался. Причина возгорания пока неизвестна. По факту происшествия проводится расследование.

Напомним, не так давно в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Кроме того, по данным спасателей, в Украине с начала года произошло более шести тысяч пожаров, в которых погибли более 406 человек и еще 211 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, машина, Мелитополь, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе дотла сгорел припаркованный автомобиль". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе ночью вспыхнул масштабный пожар

Сегодня, 18:19

Пожар вспыхнул в на четвертом этаже жилой мандсарды

В Чернигове в жилом доме вспыхнул пожар: из огня спасли троих человек

Сегодня, 15:59

Спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

В Украине подешевели хрущевки

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

В России подстрелили известного актера: первые детали

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

В Украине ввели запрет на ещё три лекарства от давления

"Я задыхаюсь от боли": актриса о страшной болезни

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Сегодня, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Сегодня, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Монро показала архивное фото, когда была Александром

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Замерзшая в лесу: раскрыты новые детали резонансного дела