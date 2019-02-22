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В Мелитополе грабители с ножами набросились на прохожего

Сегодня, 14:35

Двое разбойников, угрожая ножом, ограбили прохожего и скрылись

Фото: Нацполиция
В Мелитополе грабители с ножами набросились на прохожего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/379/ff7/5c4379ff7257f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/379/ff7/5c4379ff7257f.jpg Запорожье Двое разбойников, угрожая ножом, ограбили прохожего и скрылись

В Мелитополе произошло разбойное нападение на мужчину – двое грабителей, угрожая ножом, отобрали деньги у 29-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Запорожской области, мужчина обратился к копам с заявлением о том, что возле торгового павильона по улице Ивана Богуна на него напали двое неизвестных и, угрожая ножом, отобрали деньги.

Полицейские оперативно установили личности подозреваемых. Одного из них уже задержали. По факту разбоя открыто уголовное производство. Фигурантам грозит от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Запорожье на проспекте Металлургов вооруженный ножом мужчина, скрывавший лицо за солнцезащитными очками и шарфом, пришел в центр выдачи микрокредитов и, угрожая сотрудникам оружием, потребовал выдать ему наличные. Забрав две тысячи гривен, нападавший скрылся.

Также мы писали о том, как в Харькове суд вынес приговор мужчине, который ограбил двух девушек-подростков: ближайшие семь с половиной лет он проведет за решеткой.

А в Киеве полиция задержала грабителя, напавшего на 18-летнего студента. При этом злоумышленник всего пару месяцев до этого вышел из мест лишения свободы.

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Тег разбой, нападение, Мелитополь, запорожская область

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