В Мелитополе грабители вскрыли сейф и унесли денег и золото на 70 тысяч гривен
Воры проникли в дом, взломали сейф и похитили ценное имущество
В Мелитополе полицейские задержали одного из подозреваемых в совершении кражи из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 23 марта, около 20:30 в полицию поступило сообщение о краже из частного дома по улице Свободы. Выяснилось, что в дом проникли трое неизвестных и похитили из сейфа все деньги и золотые изделия.
"Добычей" грабителей стало более 70 тысяч гривен. В ходе отработки прилегающей территории патрульные заметили мопед, на котором ехали двое подозреваемых. В результате погони полицейские задержали одного из них на выезде из села Семеновка.
Примечательно, что задержанный недавно был освобожден из изолятора временного содержания, его обвиняли в вымогательстве, незаконном хранении оружия и других преступлениях.
Мопед у злоумышленника изъяли. По факту кражи открыто уголовное производство. В настоящее время полицейские разыскивают остальных подозреваемых. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен. 21-летнему военнослужащему за кражу грозит до 12 лет тюрьмы.
Также мы писали, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.
А в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами.
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