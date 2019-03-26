В Мелитополе грабители вскрыли сейф и унесли денег и золото на 70 тысяч гривен

Воры проникли в дом, взломали сейф и похитили ценное имущество

Иллюстрация.

В Мелитополе грабители вскрыли сейф и унесли денег и золото на 70 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/914/8bd/5c99148bdcaf3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/914/8bd/5c99148bdcaf3.jpg 2019-03-26T03:03:00+02:00 Запорожье Воры проникли в дом, взломали сейф и похитили ценное имущество

В Мелитополе полицейские задержали одного из подозреваемых в совершении кражи из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 23 марта, около 20:30 в полицию поступило сообщение о краже из частного дома по улице Свободы. Выяснилось, что в дом проникли трое неизвестных и похитили из сейфа все деньги и золотые изделия.

"Добычей" грабителей стало более 70 тысяч гривен. В ходе отработки прилегающей территории патрульные заметили мопед, на котором ехали двое подозреваемых. В результате погони полицейские задержали одного из них на выезде из села Семеновка.

Примечательно, что задержанный недавно был освобожден из изолятора временного содержания, его обвиняли в вымогательстве, незаконном хранении оружия и других преступлениях.

Мопед у злоумышленника изъяли. По факту кражи открыто уголовное производство. В настоящее время полицейские разыскивают остальных подозреваемых. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Мелитополе солдат украл военное оборудование на 440 тысяч гривен. 21-летнему военнослужащему за кражу грозит до 12 лет тюрьмы.

Также мы писали, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.

А в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом злоумышленник пришел воровать кабель. Они услышали подозрительные звуки и вызвали полицию. А вор – прячась в вентиляционной шахте – не удержался, соскользнул вниз и застрял между 8 и 9 этажами.

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