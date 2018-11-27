В Мелитополе из-за густого тумана произошло ДТП

В городе Мелитополь Запорожской области утро 27 ноября из-за густого тумана ЗАЗ "Славута" протаранила Peugeot.

Инцидент произошел на проспекте 50-летия Победы, в районе Дома быта, когда водитель ЗАЗа выезжал проспект с улицы Героев Сталинграда и, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с иномаркой, передает "РИА Мелитополь".

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

Напомним, вечером 26 ноября в селе Знаменка Запорожской области грузовик сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. В результате аварии один ребенок погиб, второй оказался в больнице.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.