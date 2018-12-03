В Мелитополе коммунальщики сняли флаги Украины с нескольких улиц

В центре Мелитополя на нескольких улицах бригады коммунальщиков начали снимать государственные флаги, чтобы заменить их на новогодние декорации.

Как сообщили очевидцы, знамена убираются на период зимних праздников и перед Новым годом на их месте специалисты установят праздничные декорации и иллюминацию, сообщает "Наш город".

Отмечается, что все флаги будут храниться в специальном месте и, как только потеплеет, их вернут на флагштоки.





Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разобрались, во сколько обойдется новогодний стол 2019 и как сэкономить. В частности, людям, которые привыкли встречать Новый год, не жалея средств на праздничный стол, уже сегодня стоит копить деньги и делать запасы "долгоиграющих" продуктов, так как вскоре меню, аналогичное прошлогоднему, вырастет в цене на 20%, как было в декабре 2017-го.

Кроме того, эксперты рассказали, куда поехать на Новый год 2019: пока одни украинцы не могут свыкнуться с приходом зимы, другие активно думают, где отпраздновать Новый год, и "Сегодня" выяснила, сколько удастся сэкономить при раннем бронировании и во сколько обойдутся новогодние праздники вне родного города.