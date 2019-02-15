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В Мелитополе копы изъяли у местных жителей более 400 боеприпасов

Сегодня, 03:15

Боеприпасы были обнаружены и изъяты у двоих жителей Мелитопольского района

В Мелитополе копы изъяли у местных жителей боеприпасы
В Мелитополе копы изъяли у местных жителей боеприпасы. Фото: Нацполиция
В Мелитополе копы изъяли у местных жителей более 400 боеприпасов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5b3/928/5c65b3928bf6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5b3/928/5c65b3928bf6c.jpg Запорожье Боеприпасы были обнаружены и изъяты у двоих жителей Мелитопольского района

В Мелитополе полицейские изъяли более 400 патронов – боеприпасы были найдены во время санкционированного обыска на территории частного дома по улице Речной. Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Запорожской области, копы нашли и изъяли 390 патронов.

В этот же день во время обыска по месту жительства ранее судимого жителя Мелитопольского района полицейские обнаружили и изъяли корпус гранаты РГД-5 без запала и более 40 патронов.

По обоим фактам открыты уголовные производства. Фигурантам грозит от трех до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.

Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области. 

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Тег граната, боеприпасы, Мелитополь, патроны, Запорожская область

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