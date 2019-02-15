В Мелитополе копы изъяли у местных жителей более 400 боеприпасов
Боеприпасы были обнаружены и изъяты у двоих жителей Мелитопольского района
В Мелитополе полицейские изъяли более 400 патронов – боеприпасы были найдены во время санкционированного обыска на территории частного дома по улице Речной. Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Запорожской области, копы нашли и изъяли 390 патронов.
В этот же день во время обыска по месту жительства ранее судимого жителя Мелитопольского района полицейские обнаружили и изъяли корпус гранаты РГД-5 без запала и более 40 патронов.
По обоим фактам открыты уголовные производства. Фигурантам грозит от трех до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида.
Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе копы изъяли у местных жителей более 400 боеприпасов". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ и полиция в Кривом Роге изъяли оружие и боеприпасы, привезенные с Донбасса
У местного жителя изъяли наркотики, два пистолета, обрез, противопехотную мину, гранату и патроны