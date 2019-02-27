В Мелитополе копы на служебной машине попали в аварию

В результате аварии обошлось без пострадавших

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Мелитополе копы на служебной машине попали в аварию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg 2019-02-27T11:23:00+02:00 Запорожье В результате аварии обошлось без пострадавших

В центре Мелитополя Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного полицейского автомобиля и легковушки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Авария произошла утром 27 февраля на пересечении проспекта Хмельницкого и улицы Вакуленчука, где на светофоре столкнулись служебный автомобиль Mitsubishi Outlander и Daewoo Nexia, передает "РИА Мелитополь".

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

Напомним, что накануне в Запорожье экипаж патрульной полиции во время погони за нарушителем попал в ДТП, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями. Инцидент произошел на перекрестке в районе остановки "Южный рынок". Кроме Toyota Prius, участниками аварии стали ВАЗ-2114 и Renault Duster.

Также мы сообщали о том, что в Харькове патрульный автомобиль сбил женщину, стоявшую на проезжей части. ДТП произошло на перекрестке улиц Золочевского и Залютинской. По предварительным данным, Тоyota Prius сбил женщину, когда она стояла на проезжей части. На момент аварии патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

Также мы писали, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в аварии по нескольку раз.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе копы на служебной машине попали в аварию". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.