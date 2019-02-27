В Мелитополе копы на служебной машине попали в аварию
В результате аварии обошлось без пострадавших
В центре Мелитополя Запорожской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного полицейского автомобиля и легковушки. К счастью, обошлось без пострадавших.
Авария произошла утром 27 февраля на пересечении проспекта Хмельницкого и улицы Вакуленчука, где на светофоре столкнулись служебный автомобиль Mitsubishi Outlander и Daewoo Nexia, передает "РИА Мелитополь".
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.
Напомним, что накануне в Запорожье экипаж патрульной полиции во время погони за нарушителем попал в ДТП, столкнувшись с двумя легковыми автомобилями. Инцидент произошел на перекрестке в районе остановки "Южный рынок". Кроме Toyota Prius, участниками аварии стали ВАЗ-2114 и Renault Duster.
Также мы сообщали о том, что в Харькове патрульный автомобиль сбил женщину, стоявшую на проезжей части. ДТП произошло на перекрестке улиц Золочевского и Залютинской. По предварительным данным, Тоyota Prius сбил женщину, когда она стояла на проезжей части. На момент аварии патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.
Также мы писали, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в аварии по нескольку раз.
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