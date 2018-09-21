В Мелитополе копы задержали подозреваемого в двух убийствах
Вероятного убийцу задержали благодаря оперативным данным
В Запорожской области участковые полицейские установили причастность задержанного по подозрению в убийстве мужчину к совершению еще одного убийства, которое произошло еще в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе полиции Мелитополя, подозреваемым является 38-летний житель Токмака.
По предварительным данным, в августе 2017 года во дворе дома по улице Фесюка, во время совместного распития алкоголя между собутыльниками вспыхнула ссора, и один из них начал яростно избивать другого руками и ногами. От полученных побоев пострадавший скончался на месте.
Нападающий перенес труп в яму общественного туалета, расположенного неподалеку от места происшествия, и оставил его там. 20 сентября текущего года полицейские обнаружили тело убитого.
В настоящее время труп направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или же пожизненного заключения.
Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который подозревается в подготовке убийства 44-летней женщины.
Кроме того, в Московском районе Харькова в пруду обнаружили тело молодой женщины. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".
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