В Мелитополе копы заковали в наручники маршрутчика: опубликовано видео

Сегодня, 11:49

Водитель микроавтобуса пытался объехать пробку и пытался сопротивляться полицейским

Скриншот
Скриншот

В центре Мелитополя сотрудники патрульной полиции задержали водителя маршрутки, который нарушил правила дорожного движения. При этом шофер пытался сопротивляться копам, и в результате его пришлось заковать в наручники.

Как сообщили местные жители в городском Instagram-сообществе, инцидент случился после того, как маршрутчик попытался объехать пробку, возникшую вследствие подготовки коммунальных служб ко Дню города.

При этом местные шоферы, не привыкшие к заторам, массово нарушают правила движения, и одним из них оказался водитель маршрутки: чтобы объехать пробку, он пересек двойную сплошную прямо на глазах у патрульных.

Стражи порядка догнали нарушителя, чтобы оформить административный протокол, но в результате им пришлось усмирять водителя, который всерьез разбушевался. 

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек,  пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
маршрутка, Мелитополь, запорожская область

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"Сегодня"

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