В Мелитополе копы заковали в наручники маршрутчика: опубликовано видео

В центре Мелитополя сотрудники патрульной полиции задержали водителя маршрутки, который нарушил правила дорожного движения. При этом шофер пытался сопротивляться копам, и в результате его пришлось заковать в наручники.

Как сообщили местные жители в городском Instagram-сообществе, инцидент случился после того, как маршрутчик попытался объехать пробку, возникшую вследствие подготовки коммунальных служб ко Дню города.

При этом местные шоферы, не привыкшие к заторам, массово нарушают правила движения, и одним из них оказался водитель маршрутки: чтобы объехать пробку, он пересек двойную сплошную прямо на глазах у патрульных.

Стражи порядка догнали нарушителя, чтобы оформить административный протокол, но в результате им пришлось усмирять водителя, который всерьез разбушевался.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.