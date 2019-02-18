В Мелитополе легковушка после ДТП влетела в забор частного дома

В результате аварии обошлось без пострадавших

В Мелитополе легковушка после ДТП влетела в забор частного дома 2019-02-18T14:32:29+02:00 Запорожье В результате аварии обошлось без пострадавших











В Запорожской области произошло столкновение двух легковушек, после которого одна из них врезалась в забор частного дома.

Авария произошла в Мелитополе – не разминулись ВАЗ и "Москвич", и, к счастью, в результате обошлось без пострадавших, передают "Местные вести".

Инцидент произошел утром 17 февраля на улице Гризодубовой, когда водитель ВАЗ-2110 пошел на обгон и столкнулся с автомобилем "Москвичом"-2141, который двигался в попутном направлении.

Удар был такой силы, что машины буквально разнесло в разные стороны. "Москвич" при этом влетел в забор частного дома.

Ранее под Каменкой в Черкасской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. После столкновения Audi превратился в груду металла и вспыхнул, его водитель погиб на месте аварии.

Также мы сообщали об инциденте в Киеве, где водитель устроил ДТП, а потом притворялся перед копами пострадавшим, уверяя, что не сидел за рулем.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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