В Мелитополе легковушка после ДТП влетела в забор частного дома
В результате аварии обошлось без пострадавших
В Запорожской области произошло столкновение двух легковушек, после которого одна из них врезалась в забор частного дома.
Авария произошла в Мелитополе – не разминулись ВАЗ и "Москвич", и, к счастью, в результате обошлось без пострадавших, передают "Местные вести".
Инцидент произошел утром 17 февраля на улице Гризодубовой, когда водитель ВАЗ-2110 пошел на обгон и столкнулся с автомобилем "Москвичом"-2141, который двигался в попутном направлении.
Удар был такой силы, что машины буквально разнесло в разные стороны. "Москвич" при этом влетел в забор частного дома.
Ранее под Каменкой в Черкасской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. После столкновения Audi превратился в груду металла и вспыхнул, его водитель погиб на месте аварии.
Также мы сообщали об инциденте в Киеве, где водитель устроил ДТП, а потом притворялся перед копами пострадавшим, уверяя, что не сидел за рулем.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
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