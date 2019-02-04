В Мелитополе легковушка снесла мотоциклиста: опубликовано видео
Водитель машины начал движение на желтый сигнал светофора и сбил мотоцикл
В центре Мелитополя легковушка сбила мотоциклиста, а момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Авария произошла 4 февраля, около полудня, на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Гетьмана Сагайдачного, передает "РИА Мелитополь".
Судя по видео, водитель легковушки начал двигаться на желтый сигнал светофора и буквально снес мотоциклиста, который ехал по улице Гетьмана Сагайдачного.
В настоящее время полицейские занимаются выяснением личности мотоциклиста и устанавливают подробности ДТП. Ведется следствие.
Ранее мы писали о том, что за прошлый, 2018 год, по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. При этом трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе легковушка снесла мотоциклиста: опубликовано видео". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тернопольской области пьяный водитель сбил патрульного
Также в аварии пострадали двое гражданских - жителей Почаева