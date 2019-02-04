В Мелитополе легковушка снесла мотоциклиста: опубликовано видео

Водитель машины начал движение на желтый сигнал светофора и сбил мотоцикл

В Мелитополе легковушка снесла мотоцикл. Фото: YouTube

В Мелитополе легковушка снесла мотоциклиста: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83c/055/5c583c055a926.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83c/055/5c583c055a926.jpg 2019-02-04T15:28:00+02:00 Запорожье Водитель машины начал движение на желтый сигнал светофора и сбил мотоцикл

В центре Мелитополя легковушка сбила мотоциклиста, а момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Авария произошла 4 февраля, около полудня, на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Гетьмана Сагайдачного, передает "РИА Мелитополь".

Судя по видео, водитель легковушки начал двигаться на желтый сигнал светофора и буквально снес мотоциклиста, который ехал по улице Гетьмана Сагайдачного.

В настоящее время полицейские занимаются выяснением личности мотоциклиста и устанавливают подробности ДТП. Ведется следствие.

Ранее мы писали о том, что за прошлый, 2018 год, по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. При этом трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

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