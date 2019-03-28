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В Мелитополе легковушка врезалась в здание завода

Сегодня, 16:57

Водитель Chery не справился с управлением и врезался в стену завода

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия. Фото: 0619.com.ua
В Мелитополе легковушка врезалась в здание завода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cde/2b1/5c9cde2b1a9d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cde/2b1/5c9cde2b1a9d6.jpg Запорожье Водитель Chery не справился с управлением и врезался в стену завода

В Запорожской области утром 28 марта в Мелитополе произошло ДТП: легковой автомобиль врезался в стену местного молокозавода. Авария произошла в четверг, 28 марта, на улице Строительной.

Как стало известно, водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением и врезался в здание. В результате, машина была серьезно повреждена, сообщает 0619.

В аварии обошлось без погибших, о пострадавших не сообщается. По предварительной информации, в автомобиле заклинило педаль газа. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня на Воздухофлотском проспекте в Киеве в районе проспекта Победы столкнулась фура со служебной маршруткой с надписью "Цирк". Renault Magnum в результате ДТП получил повреждения. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но вследствие ДТП в районе аварии образовались тянучки.

Также мы писали, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко. 

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Тег ДТП, Мелитополь, Запорожская область

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