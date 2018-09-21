В Мелитополе лоб в лоб "сошлись" иномарка с маршруткой

В городе Мелитополе Запорожской области на бульваре 30-летия Победы 20 сентября лоб в лоб столкнулись маршрутное такси и легковой Opel. В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения, однако обошлось без пострадавших.

На месте ДТП работали сотрудники, выясняя причины и обстоятельства столкновения, сообщает Gazeta.zp.ua.

Напомним, ранее мы писали о том, что в связи с подготовкой Мелитополя к празднованию Дня города и активной работой коммунальных служб на его улицах, возникли немалые пробки, непривычные для мелитопольских шоферов.

Многие из водителей, непривычные к режиму движения в пробке, пытались объехать заторы, нарушая правила движения. Одного из таких "хитрецов" за рулем маршрутного такси стражам порядка пришлось заковать в наручники.

Напомним, ранним утром 20 сентября на трассе Харьков – Симферополь, в Михайловском районе Запорожской области произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. Тела погибших спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью специального инструмента.

Между тем, только за первое полугодие 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.