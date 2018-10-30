В Мелитополе машина влетела в траншею: опубликованы фото

В Мелитополе автомобиль попал в траншею, вырытую коммунальщиками. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает "РИА Мелитополь", инцидент произошел 30 октября по улице Костенко, где водитель автомобиля Dacia Logan не заметил яму и въехал в нее. Автомобиль не упал в ров, а встал поперек него.





Отмечается, что на этой улице работники КП "Водоканал" проводят ремонтные работы. Вероятно, водитель пытался припарковаться возле траншеи, однако не рассчитав траекторию, угодил туда.

Напомним, недавно в Киеве пьяный водитель Toyota устроил ДТП и гонки с патрульными. Автомобиль был на грузинских номерах.

Также мы писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.