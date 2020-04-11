В Мелитополе МиГ-29 совершил аварийную посадку: пилоту грозит тюремный срок

В Мелитополе, где от коронавируса умер бизнесмен, Запорожской области вчера, 10 апреля, произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной версии, вчера около 21:00 пилот истребителя во время плановой посадки нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. Сам пилот в результате жесткой посадки не пострадал.

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Правоохранители начали расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет", – добавили в ГБР.

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Напомним, 15 декабря 2018 года вблизи пгт Озерное в Житомирской области разбился истребитель Су-27, летчик погиб.

Тогда командование Воздушных сил ВСУ заявило о сложных метеорологических условиях в районе проведения полета.

В тоже время, как уточнили в пресс-центре командования ВС, полет осуществлялся при установленном погодном минимуме, а летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях.

А о том, как самолет развалился на куски в Стамбуле, смотрите видео:

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