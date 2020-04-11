Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Запорожья

В Мелитополе МиГ-29 совершил аварийную посадку: пилоту грозит тюремный срок

11 апреля, 23:35

Елена Вус

ГБР начало расследование причин аварийной посадки

В Мелитополе, где от коронавируса умер бизнесмен, Запорожской области вчера, 10 апреля, произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной версии, вчера около 21:00 пилот истребителя во время плановой посадки нарушил правила полетов, что привело к повреждению самолета. Сам пилот в результате жесткой посадки не пострадал.

Реклама

Правоохранители начали расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 416 Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи проводят осмотр места посадки самолета и выясняют причины происшествия.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет", – добавили в ГБР.

В тренде
Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

Напомним, 15 декабря 2018 года вблизи пгт Озерное в Житомирской области разбился истребитель Су-27, летчик погиб.

Тогда командование Воздушных сил ВСУ заявило о сложных метеорологических условиях в районе проведения полета.

В тоже время, как уточнили в пресс-центре командования ВС, полет осуществлялся при установленном погодном минимуме, а летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях.

А о том, как самолет развалился на куски в Стамбуле, смотрите видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье истребитель аварийная посадка МиГ-29 Мелитополоь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 11 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 11 апреляУкраина
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
Ужесточение карантина: Кабмин разъяснил ограничения
Ужесточение карантина: Кабмин разъяснил ограниченияУкраина
Коронавирус в Украине: в больницах – 33 пациента в тяжелом состоянии
Коронавирус в Украине: в больницах – 33 пациента в тяжелом состоянииУкраина
Хроники COVID-19: чем больше зараженных, тем жестче ограничения для украинцев
Хроники COVID-19: чем больше зараженных, тем жестче ограничения для украинцевУкраина
В Украину идет настоящая весна: когда потеплеет до +20
В Украину идет настоящая весна: когда потеплеет до +20Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...