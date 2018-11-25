В Мелитополе молодые люди дарили цветы незнакомкам на улице: опубликованы видео

Сегодня, 03:03

Букеты получали женщины, совершенно незнакомые молодым людям

Иллюстрация. Фото: theodysseyonline.com
Иллюстрация. Фото: theodysseyonline.com

В Мелитополе молодые люди устроили необычную акцию: они дарили букеты цветов незнакомым женщинам, оказавшимся "в нужном месте в нужное время".

Как сообщает "РИА Мелитополь", к девушкам подходил молодой человек и, широко улыбаясь, дарил им цветы, которые ему передавал помощник. 

Видео эксперимента, который проходил на одной из улиц города, было опубликовано в местном Instagram-сообществе.

Напомним, ранее в Киеве на станции метро "Осокорки" за одну ночь на стене появился огромный букет желтых тюльпанов. Он стал дополнением к портрету девушки в национальном крымскотатарском головном уборе.

Также мы писали о том, как в столице на месте снесенных торговых киосков, которые загораживали дорогу пешеходам, коммунальщики высадили большую клумбу в форме ромба, густо засаженную яркими хризантемами. 

Стоит напомнить также об огромных цветочных часах в центре Киева – для их создания потребовалось 20 тысяч цветов. Часы были оформлены в цвета украинской символики – синие и желтые с вкраплениями красного – как напоминание о трагических событиях на Майдане, и звездочек – в виде элементов флага Евросоюза.
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