Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,9

В Мелитополе мужчина натравил на полицейских собаку: двое копов оказались в больнице

21 октября, 15:14

Инцидент произошел, когда копы прибыли на вызов к частному дому

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Мелитополе Запорожской области двое полицейских пострадали в результате нападения собаки, которую на них натравил местный житель.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 октября. В полиции заявили, что около 23:00 двое патрульных приехали на вызов в частный дом в Мелитопольском районе.

"Владелец дома, 1971 года рождения, преднамеренно спустил свою собаку на двух инспекторов сектора реагирования патрульной полиции. В результате лейтенант полиции, 1989 года рождения, и старший сержант полиции (1991 года рождения) с телесными повреждениями доставлены в больницу", – сообщили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали, было открыто уголовное производство по статье об "угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда, с ранениями головы и шеи он доставлен в больницу.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей, однако "работа по розыску всех лиц, причастных к нападению, должна быть усилена, а сбор доказательств – быть тщательным и всесторонним".

Также ранее сообщалось, что в Полтаве скончалась женщина, которую покусала стая беспризорных собак:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

собака Мелитополь запорожская область полицейские натравил

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждениеУкраина
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетей
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетейЗапорожье
Скандальная норма: пенсионерам хотят запретить бесплатно ездить в час пик
Скандальная норма: пенсионерам хотят запретить бесплатно ездить в час пикЗапорожье
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходные
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходныеУкраина
Кирилловку заполонили тысячи черных насекомых-стоножек
Кирилловку заполонили тысячи черных насекомых-стоножекЗапорожье

Новости партнеров

Loading...
загрузка...