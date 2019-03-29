В Мелитополе мужчина совершил разбойное нападение на аптеку
Добычей нападавшего стали ампулы сильного обезболивающего
В Мелитополе мужчина совершил вооруженное нападение на аптеку: угрожая фармацевту пистолетом, он похитил сильнодействующий препарат. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, 28 марта на пульт полиции охраны поступил сигнал из городской аптеки. Наряд охраны оперативно прибыл на место происшествия и выяснил, что
неизвестный, угрожая пистолетом работнику аптеки, похитил ампулы с сильным обезболивающим препаратом "Налбуфин".
После этого злоумышленник скрылся, а фармацевт нажала кнопку вызова полиции. Прибывший наряд охраны задержал злоумышленника и передал его следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств.
У мужчины изъяли револьвер системы "Флобер". По факту разбоя открыто уголовное производство, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее под Запорожьем полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Злоумышленник выхватил у 75-летней женщины сумку с деньгами и скрылся. Спустя некоторое время копы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.
А в Харьковской области полиция расследует убийство пожилой женщины, совершенное во время разбойного нападения.
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