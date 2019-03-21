Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Запорожья

В Мелитополе на карантин из-за кори закрыли роддом

Сегодня, 16:57

Карантин был введен в профилактических целях

В Мелитополе роддом закрылся на карантин из-за кори
В Мелитополе роддом закрылся на карантин из-за кори. Фото: РИА Мелитополь
В Мелитополе на карантин из-за кори закрыли роддом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a2/6e3/5c93a26e3c7cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a2/6e3/5c93a26e3c7cd.jpg Запорожье Карантин был введен в профилактических целях

В городском родильном доме Мелитополя в целях профилактики ввели карантин из-за кори. Как стало известно, на эти меры руководство учреждения пошло после того, как у мужа одной из рожениц обнаружили это заболевание.

Между тем, в ночь на 21 марта женщина, контактировавшая с заболевшим, родила здорового малыша. Пока что ни у мамы, ни у ребенка не обнаружено никаких признаков болезни, сообщает "РИА Мелитополь".

По словам главврача Мелитопольского роддома Анатолия Скиданюка, в медучреждении все же введен превентивный карантин на срок в 21 день – были запрещены все посещения рожениц, а также партнерские роды.

При этом, если в родильном центре все же обнаружат случаи кори, его придется закрыть на более серьезный карантин, с проведением полного комплекса карантинных и санитарных мероприятий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Сумах после родов из-за осложнений от кори умерла женщина, которая заразилась во время беременности. При этом у новорожденного признаков болезни врачи не обнаружили. 

Как известно, в стране уже неоднократно фиксировались летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью. Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против вакцинации.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег роддом, карантин, Мелитополь, корь, Запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Мелитополе на карантин из-за кори закрыли роддом". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове от кори умер маленький ребенок

19 марта, 20:14

Ребенок не был привит из-за отказа родителей

Вспышка кори в СИЗО Запорожья: появился комментарий прокуратуры

12 марта, 14:39

За месяц корь обнаружили у семерых арестантов СИЗО

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

СМИ: у Юлии Началовой открылось сильное кровотечение

Орбакайте встретилась с подросшей дочкой после долгого перерыва

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана