В Мелитополе на карантин из-за кори закрыли роддом

Карантин был введен в профилактических целях

В Мелитополе роддом закрылся на карантин из-за кори. Фото: РИА Мелитополь

В Мелитополе на карантин из-за кори закрыли роддом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a2/6e3/5c93a26e3c7cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a2/6e3/5c93a26e3c7cd.jpg 2019-03-21T16:57:09+02:00 Запорожье Карантин был введен в профилактических целях

В городском родильном доме Мелитополя в целях профилактики ввели карантин из-за кори. Как стало известно, на эти меры руководство учреждения пошло после того, как у мужа одной из рожениц обнаружили это заболевание.

Между тем, в ночь на 21 марта женщина, контактировавшая с заболевшим, родила здорового малыша. Пока что ни у мамы, ни у ребенка не обнаружено никаких признаков болезни, сообщает "РИА Мелитополь".

По словам главврача Мелитопольского роддома Анатолия Скиданюка, в медучреждении все же введен превентивный карантин на срок в 21 день – были запрещены все посещения рожениц, а также партнерские роды.

При этом, если в родильном центре все же обнаружат случаи кори, его придется закрыть на более серьезный карантин, с проведением полного комплекса карантинных и санитарных мероприятий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Сумах после родов из-за осложнений от кори умерла женщина, которая заразилась во время беременности. При этом у новорожденного признаков болезни врачи не обнаружили.

Как известно, в стране уже неоднократно фиксировались летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью. Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против вакцинации.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

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