В Мелитополе на похоронах перепутали покойников

В городе Мелитополь Запорожской области во время похорон сотрудники ритуальной службы перепутали покойников и привезли на прощание "чужое" тело, а в ответ на возмущение родственников умершей заявили, что "по документам все сходится".

Как сообщают "Местные вести", на похороны было привезено тело совершенно незнакомой женщины, и шокированные участники церемонии не могли понять, что произошло с их близким человеком после смерти.

На отличия обратила внимание соседка, а другие родственники, когда пришли в себя, также отметили слишком много несовпадений.

Ошарашены происходящим были и сотрудники ритуальной службы, которые увезли тело и пообещали через полчаса привести "правильного" покойника.

Напомним, ранее мы писали о том, как во Львовской области родственники убитой женщины стали заложниками бюрократии. Родным долгое время им не выдавали разрешения на захоронение, поскольку, по закону, необходимо было провести вскрытие, санкцию на которое мог дать только местный судья, который в это время был в отпуске.