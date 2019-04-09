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В Мелитополе на получении взятки попался сотрудник налоговой милиции

Сегодня, 15:53

Взяточник вымогал у местного бизнесмена 15 тысяч

В Мелитополе задержали взяточника из налоговой милиции
В Мелитополе задержали взяточника из налоговой милиции. Фото: ГБР
В Мелитополе на получении взятки попался сотрудник налоговой милиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c93/729/5cac9372960cf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c93/729/5cac9372960cf.png Запорожье Взяточник вымогал у местного бизнесмена 15 тысяч

В Запорожской области во время получения взятки был задержан оперуполномоченный Главного управления Государственной фискальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области во время получения части неправомерной выгоды в сумме 10 000 гривен", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, старший лейтенант требовал деньги за непроведение проверки и содействие в дальнейшей торговле продуктами питания без предусмотренных законодательством разрешительных документов.

"Чиновник получил часть неправомерной выгоды в сумме пяти тысяч гривен. 8 апреля, после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 10 тысяч гривен, старшего оперуполномоченного ГФС задержали", – добавили в Бюро.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством. В случае, если его вина будет доказана, мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Как сообщалось, ранее СБУ разоблачила в систематическом получении взятокруководителя структурного подразделения госпредприятия "Житомирстандартметрология".

Также мы сообщали о том, что в Киеве был уличен во взятке секретарь специализированного ученого совета Национального института стратегических исследований.

А прокурор из Белгород-Днестровского в Одесской области, которого уличили в получении крупной взятки, вывел оперативников на тайник с огромным арсеналом оружия, а также стало известно о его связях с преступным миром.


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Тег взятка, взяточник, ГФС, налоговая милиция, ГБР

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