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В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена. Что о нем известно

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
9 октября, 17:35
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Ранее мужчина совершил попытку самоубийства – СМИ писали, она была из-за проблем с женой и бизнесом
Евгений Куценко совершил самоубийство
Евгений Куценко совершил самоубийство / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе Запорожской области, где ранее мужчина перерезал себе горло на глазах у близких, умер собственник ТМ "Молочная река", один из соучредителей известной в Украине компании "Олком" Евгений Куценко.

Об этом сообщают "Факты".

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Пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская заявила, что мужчина совершил самоубийство.

Что известно о Куценко?

По данным "РИА-Мелитополь", у 53-летнего бизнесмена в последнее время были проблемы с бизнесом – принадлежащий ему молокозавод оказался на грани закрытия. Это одна из возможных причин трагедии.

Уже пытался себя убить

В 2014 году Евгений Куценко стрелял в себе в голову из травматического пистолета. По данным Telegram-канала "Гнилая черешня", тогда причиной отчаянного поступка стал развод с женой.

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Тогда он выжил и даже временно помирился с женой – она ухаживала за мужчиной вместе с медиками, после чего все равно ушла.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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