В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена. Что о нем известно

В Мелитополе Запорожской области, где ранее мужчина перерезал себе горло на глазах у близких, умер собственник ТМ "Молочная река", один из соучредителей известной в Украине компании "Олком" Евгений Куценко.
Об этом сообщают "Факты".
Пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская заявила, что мужчина совершил самоубийство.
Что известно о Куценко?
По данным "РИА-Мелитополь", у 53-летнего бизнесмена в последнее время были проблемы с бизнесом – принадлежащий ему молокозавод оказался на грани закрытия. Это одна из возможных причин трагедии.
Уже пытался себя убить
В 2014 году Евгений Куценко стрелял в себе в голову из травматического пистолета. По данным Telegram-канала "Гнилая черешня", тогда причиной отчаянного поступка стал развод с женой.
Тогда он выжил и даже временно помирился с женой – она ухаживала за мужчиной вместе с медиками, после чего все равно ушла.
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.
В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.