В Мелитополе неизвестные сожгли детскую площадку

Во дворе одного из домов вспыхнул детский домик с игрушками

В ночь на 2 августа в Мелитополе, где ранее застрелили студента, во дворе одного из домов вспыхнул детский домик на игровой площадке, передает издание "Наш город".

"Кому он мешал?" — недоумевает местная жительница Анна Попенко. По ее словам, в сгоревшем домике было много игрушек, а совсем недавно мамы местных малышей сами обновили и покрасили его.

На место пожара вызывали полицию. В пожаре никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Розовском районе Запорожской области мужчина жестоко убил военного и молодую мать. Кровавую резню устроил ранее судимый 29-летний мужчина.

Как оказалось, военный был десантником 79-й бригады – он покинул часть без разрешения руководства. А вот погибшей женщине было 30 лет: у нее остались двое маленьких детей.

А перед этим во время конфликта, который возник в одном из столичных ресторанов между двумя группами отдыхающих, подозреваемый выхватил нож и смертельно ранил в шею 21-летнего военнослужащего, который находился там во внеслужебное время. После убийства злоумышленник скрылся с места происшествия.